Política orçamental de Leão à boleia do PRR

A política orçamental do ministro das Finanças está a ser praticamente toda suportada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Sem contar com o pacote de financiamento que vem de Bruxelas, o Governo identifica um esforço de 245 milhões de euros do lado da receita, ao qual se somam 619 milhões de euros de despesa a mais. São menos de mil milhões de euros, mostra o relatório do Orçamento do Estado para 2022, entregue esta terça-feira à Assembleia da República."Excluindo o PRR, prevê-se uma diminuição da receita em 245 milhões de euros, com destaque para o pacote de IRS no valor de 205 milhões de euros", lê-se no relatório do Governo. Do lado da receita, também excluindo o programa cujo financiamento vem da União Europeia, "o impacto negativo das medidas do lado da despesa deverá ser 619 milhões de euros". No total, são 864 milhões de euros.Já o PRR representa um financiamento de 3.035 milhões de euros, para investimentos e despesa associada de 3.203 milhões de euros. Ou seja, o pacote total que será injetado na economia aproxima-se dos quatro mil milhões de euros, dos quais apenas cerca de um quarto são alheios a este programa.