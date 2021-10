Presidente da CIP: Há margem no OE para atenuar subida da energia

A subida do preço de energia para níveis históricos é mais um elemento a pesar nos custos que as empresas têm de suportar, depois da pandemia. António Saraiva defende que o Fundo Ambiental, atualmente com 270 milhões de euros, pode funcionar como uma almofada para redução desses impactos.

Presidente da CIP: Há margem no OE para atenuar subida da energia









