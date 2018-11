Principais propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019

Os grupos parlamentares apresentaram quase mil propostas de alteração ao OE para 2019, o número mais alto dos últimos quatro anos de 'Geringonça', o que levou o Presidente da República a mostrar-se preocupado com um atraso na redação final e, consequentemente, na promulgação do documento. As votações artigo a artigo (e respectivas alterações) começam no dia 26 de Novembro.