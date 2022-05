PS quer apoiar exportadoras com isenções no imposto do selo

As empresas exportadoras vão ter um alívio fiscal por via do imposto do selo, na sequência de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado apresentada pelo PS. O grupo parlamentar diz que é uma forma de ajudar à recuperação da atividade e ao investimento.

