PSD diz que "Orçamento pesca votos à linha", CDS chama-lhe "Orçamento oculto"

Um Orçamento "para pescar votos à linha" ou um "Orçamento oculto" – para a direita parlamentar o Orçamento do Estado para 2021 não responde nem às questões estruturais do país, nem à emergência da pandemia. O debate de generalidade continua esta quarta-feira na Assembleia da República, já com aprovação garantida nesta primeira fase."Este é um orçamento strogonoff para ter o apoio dos camaradas do PCP, mas vegan para ter o apoio do PAN", criticou o deputado social-democrata, Duarte Pacheco, no debate desta quarta-feira. "Este prato especial que nos trouxe é tão especial que ninguém consegue com justiça perceber o que ele contém", somou o deputado.

Duarte Pacheco pegou na análise da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) para acusar o OE 2021 de falta de transparência, de ter "dados misturados entre medidas novas e do passado" e de trazer "um rol de anúncios não cumpridos no passado." O social-democrata notou que o Orçamento em debate já está a ser modificado com novas promessas de medidas e que por isso o défice que acabou de ser anunciado pelo ministro das Finanças já não corresponde ao que se deverá verificar.



Já Cecília Meireles, deputada do CDS-PP chamou-lhe "Orçamento oculto" por não permitir perceber questões "tão simples" como o impacto estimado das medidas de reposta à Covid-19 este ano, e em 2020.



Na resposta, o ministro das Finanças João Leão acusou o PSD de querer ao mesmo tempo cortar na despesa e dar mais apoios às empresas e lembrou que haverá mais quatro mil milhões de euros a fundo perdido no Programa de Recuperação e Resiliência. Depois, reafirmou que há um reforço de mais de três mil milhões de euros para a proteção social e a saúde e que só a medida do layoff tem prevista uma menor execução no próximo ano, porque não se espera uma paragem tão grande durante três meses, como aconteceu este ano.