Setor imobiliário na mira do Governo em 2020

São medidas cirúrgicas que tem como destinatários os proprietários, seja por via do IMT, que fica mais pesado nas aquisições acima de um milhão, seja no IMI em que, entre outras coisas, cai a isenção para os prédios classificados. No alojamento local, os prédios em zonas de contenção vão pagar mais.