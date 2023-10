Tudo o que precisa de saber sobre o Orçamento do Estado em 3 minutos

É um orçamento que segue a linha dos anteriores, com uma aposta no aumento dos rendimentos, sobretudo através do alívio no IRS, com a atualização dos escalões em 3% em linha com a taxa de inflação esperada para o próximo ano de 2,9%. É também um orçamento que traz um duplo excedente inédito para este ano e o próximo.

Tudo o que precisa de saber sobre o Orçamento do Estado em 3 minutos









