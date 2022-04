A proposta de Orçamento do Estado para este ano que dará entrada no Parlamento deverá incluir na totalidade as medidas já constantes na que foi chumbada em outubro, mais as que entretanto tinham sido negociadas à esquerda e com as quais António Costa se tinha comprometido. Desdobramento de dois escalões do IRS, medidas pontuais para empresas, expectativa nos impostos sobre o consumo onde o Governo, querendo, tem ainda margem para descidas em áreas como o ISP ou o IVA. Uma incógnita: mantendo-se, o que acontecerá com o englobamento de mais-valias e a partir de quando se poderá aplicar.

Um orçamento revisto e aumentado (mas pouco)









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Um orçamento revisto e aumentado (mas pouco) O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar