Acelerador de progressões só chega a 72 mil em 2024

Fonte oficial do Ministério da Presidência estima que em 2024 tenham 6 ou mais pontos “72 mil trabalhadores com um impacto financeiro de 36,3 milhões de euros”. Nos anos seguintes, dependerá da acumulação de pontos, e das eventuais mudanças no SIADAP que estão a ser estudadas.



A medida chegará a 350 mil pessoas e terá um impacto de 128 milhões de euros, mas ao longo de anos. Tiago Sousa Dias Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 29 de Junho de 2023 às 07:45







O chamado "acelerador de progressões" destina-se a 350 mil trabalhadores do Estado, mas só chegará a 72 mil no próximo ano.



As estimativas são do Governo, que assim confirma, ao Negócios, a informação que a agência Lusa noticiou esta quarta-feira com base em declarações da secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.



