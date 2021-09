ADSE ganha 105.507 novos beneficiários com abertura aos contratos individuais

"A ADSE conta com mais 105.507 novos beneficiários que integraram este subsistema de saúde durante o período extraordinário de adesão voluntária dos trabalhadores públicos com contrato individual de trabalho, que terminou a 9 de setembro", refere uma nota do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP) enviada ao Negócios. O processo de inscrição destes trabalhadores iniciou-se em janeiro e estava previsto terminar seis meses depois, em junho, mas o prazo foi prorrogado até 9 de setembro, data a partir da qual os trabalhadores não teriam nova oportunidade para aderir e beneficiar do subsistema de saúde dos funcionários e reformados da administração pública.



tendo em conta a elevada adesão "dos trabalhadores com contrato individual de trabalho que exercem funções em entidades de natureza jurídica pública", destacando a atratividade do subsistema.



Os dados avançados pelo MMEAP não desagregam por titulares e familiares. O último balanço indicava a existência de 66.146 titulares e 36.641 familiares (na maioria dependentes).



média de idades dos novos beneficiários titulares é de 39 anos, sendo que a esmagadora maioria destes novos beneficiários pertence a entidades do setor da saúde.