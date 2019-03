Afinal, a José de Mello já não vai suspender convenções com a ADSE

Bruno Simão/Negócios

A José de Mello Saúde (JMS) afinal já não vai suspender as convenções com a ADSE.

De acordo com um comunicado interno do grupo, noticiado pelo Expresso, a JMS "decidiu interromper a suspensão da convenção (...), comunicada no passado dia 11 de fevereiro" e retomar "a normal execução da convenção em todas as unidades de saúde da rede CUF", o que na prática permite aos beneficiários da ADSE "voltar a fazer marcações e utilizar os serviços destas unidades", além do dia 12 de abril, ao abrigo do regime convencionado.



Salvador de Mello, presidente da JMS, justifica a decisão com o facto de "nas últimas semanas" terem sido "iniciadas conversações com a ADSE com vista a superar as dificuldades enumeradas" no dia 11 de fevereiro", nomeadamente em relação à nova tabela de preços.

"Apesar das diferenças que ainda separam ambas as entidades, a José de Mello Saúde reconhece o empenho que o Conselho Directivo da ADSE e as suas tutelas têm colocado no progresso destas conversações", escreve ainda o responsável deste grupo de saúde.

Segundo o comunicado, a ADSE vai apresentar uma proposta de nova tabela ainda este mês "para entrar em vigor até ao final de junho, removendo a imprevisibilidade e eliminando a regra das regularizações" e que tenha "em consideração a sustentabilidade de todas as partes e contemple a futura correção monetária pela inflação que se vier justificar".

todas as partes e contemple a futura correção monetária pela inflação que se vier justificar", refere ainda a nota interna do grupo, salientando que "a não denúncia das convenções nesta data assenta na fundada expectativa de que a nova tabela entre em vigor no curto prazo".