Autoridade da Concorrência realiza buscas nos hospitais CUF, Luz e Lusíadas

Em causa estão suspeitas de concertação entre estes três grupos, no âmbito dos acordos com a ADSE.



Segundo a mesma fonte, a Autoridade da Concorrência está a investigar a decisão tomada em fevereiro pelos privados, quando anunciaram, quase em simultâneo, que iam suspender a convenção com o subsistema de saúde do Estado e, dias mais tarde, quando decidiram afinal manter esse mesmo acordo.

A Autoridade da Concorrência confirma as buscas à rádio Renascença, adiantnadoque estão a ser realizadas em nove unidades na Grande Lisboa, Porto e Algarve.

