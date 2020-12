Aposentações na função pública disparam para máximo de quatro anos em 2019

O número de aposentações na função pública disparou em 2019, ano em que foram implementadas as novas regras de flexibilização da idade de aposentação para as carreiras longas. A informação é avançada esta quinta-feira, 10 de dezembro, pelo Dinheiro Vivo , que dá conta de que a Caixa Geral de Aposentações (CGA) processou 15.439 novos acessos à reforma em 2019, o número mais alto dos últimos quatro anos.Segundo o mesmo jornal, que cita o relatório e contas da CGA, o número de aposentações levou a um aumento de 0,4% na população de aposentados e reformados da função pública, invertendo a tendência de descida que se observava desde 2015.Isto num ano em que vigoraram novas regras, que facilitaram o acesso à reforma para as carreiras longas. De acordo com o Dinheiro Vivo, 1.039 pedidos de reforma dizem respeito a trabalhadores inscritos na CGA até aos 16 anos e com pelo menos 46 anos de serviço, ou com um mínimo de 48 anos de serviço, independentemente da idade em que começaram a trabalhar. Ao mesmo tempo, 1.559 pedidos corresponderam a reformas antecipadas, dos quais 520 tiveram penalização, num corte médio de 24,6%.