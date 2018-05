Centeno: Escolas têm de ter “margem” para contratar a prazo

Ao mesmo tempo que lança um programa para regularizar precários, o Governo continua a contratar a prazo. Confrontado com o assunto, no Parlamento, Mário Centeno respondeu que é necessário recorrer a esse tipo de contratação, em particular nas escolas.





Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, confrontou o ministro com o facto de o Estado ter criado cerca de quatro mil empregos entre Dezembro e Março. Destes, quase 3.500 foram a prazo.