Cerca de 35% dos aumentos do Estado vão agora cobrir a inflação

Os aumentos adicionais de 1% e de 80 cêntimos no subsídio de refeição vão ser pagos aos 742 mil funcionários públicos em maio, com retroativos a janeiro. Nas contas do Governo, com o acréscimo agora decidido, pouco mais de um terço dos trabalhadores (35% ou 290 mil pessoas) ficam com aumentos de 8% ou mais, ou seja, acima da inflação registada no ano passado.





