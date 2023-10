Licenciados em Direito, Engenharia Civil, Arquitetura, Gestão ou Economia já podem concorrer ao concurso de recrutamento centralizado para a futura contratação de mil técnicos superiores no Estado.





Os cinco avisos publicados esta sexta-feira em Diário da República explicam que o concurso para esta bolsa abriu esta sexta-feira e decorre durante dez dias úteis, ou seja, até 6 de novembro.





O prazo de candidatura é de "dez dias úteis, a contar do dia seguinte" à publicação do aviso, ou seja, amanhã. Como na próxima semana há um feriado, o prazo termina na segunda-feira de 6 de novembro, confirmou o Negócios junto de fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros.





"As candidaturas estão abertas desde hoje mas o prazo oficial só começa no dia 23, segunda-feira, e dura até às 23:59 de dia 6 novembro", precisou fonte oficial.





Os diferentes avisos procuram licenciados com ou sem vínculo ao Estado em várias áreas:



* Para gestão patrimonial, licenciatura "dentro das áreas de educação e formação Eletricidade e Energia, Construção Civil e Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura e Construção ou Metalurgia e Metalomecânica".

Atualmente, o salário de entrada de um técnico superior admitido no Estado é de 1.333,35 euros brutos por mês.

No próximo ano, com os anunciados aumentos que serão neste caso de 4%, passará a ser de 1.385,99 euros ilíquidos, aos quais é preciso descontar os impostos aplicáveis (que dependem da situação de cada um), taxa social única (11%) e, se for o caso, a taxa de descontos para a ADSE (3,5%), um subsistema de saúde que é voluntário.

* Para a área jurídica , licenciatura em Direito.* Para a área financeira , licenciatura "dentro das áreas de educação e formação Gestão e Administração, Contabilidade e Fiscalidade ou Economia"* Para a área de análise económica , licenciatura "dentro da área de educação e formação Economia"* E para a área de planeamento , licenciatura "dentro das áreas de educação e formação Gestão e Administração ou Sociologia e outros estudos"De acordo com a mesma fonte, até por volta das 10 horas da manhã já houve 3.930 registos no site, o que pode indicar o número de interessados. O registo é necessário para que as pessoas concorram.Neste momento, as pessoas ainda não estão a concorrer a uma vaga concreta na administração pública, mas antes a uma bolsa de candidatos para esse futuro recrutamento.Tal como explica a Direção-Geral da Administração e Emprego Público no seu site estes procedimentos centralizados têm duas fases principais.Primeiro é constituída uma reserva, através da apresentação de candidaturas, da realização de uma prova de conhecimentos e de avaliação psicológica. Os candidatos são ordenados em função da classificação e a reserva é válida durante 18 meses.Depois ainda é preciso publicitar os postos de trabalho propriamente ditos, aos quais os candidatos concorrem, sendo chamados para uma entrevista de avaliação de competências.Só no fim se estabelece o vínculo ao Estado.Notícia atualizada às 11:34 com mais informação