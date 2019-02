Desde dia 1 de janeiro, já foram entregues 112 pré-avisos de greve

O Público fez o levantamento e concluiu que já são mais do que em todo o ano de 2016 e ultrapassam o último ano de Pedro Passos Coelho no Governo. São um indicador de que a contestação social disparou e, ao que tudo indica, está para ficar.

Desde o início do ano já foram entregues 112 pré-avisos de greve, emitidos por variadas representações profissionais do setor público. O número, fornecido ao Público pelo Ministério das Finanças revela que, desde meados de 2017, se tem vindo a verificar um aumento da contestação. No ano passado foram entregues 260 pré-avisos de greve, o triplo dos registados no último ano da troika.