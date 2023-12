Função Pública tem tolerância de ponto a 26 de dezembro e 2 de janeiro

O Governo vai daraos trabalhadores que exercem funções públicasA decisão, que abrange as terças-feiras seguintes ao Natal e ao fim-de-ano, foi anunciada numa nota à comunicação social pelo gabinete do primeiro-ministro.A nota justifica a decisão com a deslocação das pessoas para as reunições familiáres e a "tradição existente no sentido da concessão da tolerância de ponto".A decisão, sejam eles centrais ou desconcentrados", e dos institutos públicos.Excetuam-se "os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo competente".