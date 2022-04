Governo deixa cair garantia de subir salários ao nível da inflação

O primeiro-ministro e a ministra da Presidência assumiram no mesmo dia que a atualização de salários no Estado no próximo ano terá em conta vários fatores, além da inflação. Como a sua “natureza”, a situação económica ou orçamental.

Governo deixa cair garantia de subir salários ao nível da inflação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo deixa cair garantia de subir salários ao nível da inflação O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar