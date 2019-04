Mais do dobro dos professores podem progredir se optarem por faseamento

Mais do dobro dos professores podem progredir já este ano se escolherem, até 31 de maio, a recuperação faseada de parte do tempo aprovada recentemente para forças militares e da GNR, magistrados e oficiais de justiça.

Na passada quinta-feira, 4 de abril, o Governo aprovou a recuperação de parte do tempo de serviço congelado para os militares das Forças Armadas e da GNR, magistrados e oficiais de justiça. Os trabalhadores vão recuperar 70% do tempo necessário para a progressão de forma faseada em três anos: junho de 2019, de 2020 e de 2021.

Esta opção está disponível também para os professores, embora o tempo a recuperar se mantenha nos 2 anos, 9 meses e 18 dias (que segundo as contas do Governo correspondem a 70% do tempo necessário para uma progressão nesta carreira), já que o que muda é o calendário.

Segundo o secretário de Estado do Orçamento, são 30 mil os professores que podem progredir se optarem por receber um terço do tempo congelado por ano, mais do dobro dos 13 mil que estavam previstos progredir em 2019.

"Quase todos os professores que podiam progredir em 2020, passam a poder progredir em 2019; quase todos os que podiam progredir em 2021 e 2022, passam a poder em 2020. E depois como vão beneficiar de uma recuperação de tempo terão uma nova progressão passado um ano e três meses", afirmou João Leão.

Embora a escolha entre os dois diplomas dependa da "circunstância pessoal de cada profissional", a secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, afirmou que "os docentes que tenham progredido em 2018 poderão ter mais vantagem em escolher o regime ontem [na quinta-feira, dia 4 de abril] aprovado, sem prejuízo que o tempo recuperado é sempre o mesmo, o modelo dessa recuperação é que varia".

Progressão de carreira na GNR também acelera

Também no caso dos militares da GNR, com a recuperação faseada do tempo de serviço, haverá mais progressões. Segundo a secretária Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, "de acordo com o modelo que já está em vigor de descongelamento de carreiras, a GNR teria este ano 3.600 militares a progredirem e no próximo ano cerca de 14 mil. Com este modelo é possível antecipar, pelo menos, a 8 mil militares a progressão de carreiras".