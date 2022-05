Número de funcionários públicos ultrapassa os 740 mil e atinge máximos de 2011

O número de funcionários públicos ultrapassou os 740 mil no primeiro trimestre deste ano, marcando um máximo da série iniciada em 2011. "A 31 de março de 2022, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 741.288 postos de trabalho", refere a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) na síntese divulgada esta segunda-feira.Em termos homólogos, o emprego público aumentou 2,2% e 1% face ao trimestre anterior, repartido pela administração central (2,1%, correspondente a mais 11.365 postos de trabalho) e administração local (2%, correspondente a mais 2.558 postos de trabalho).De acordo com os dados da DGAEP, na administração central, o aumento de emprego verificou-se essencialmente no Serviço Nacional de Saúde (3.771), nas escolas (3.394) e nas unidades de ensino e investigação (1.986).Por carreiras, os maiores contributos em termos homólogos foram dados pelas carreiras de técnico superior (2.117), de assistente operacional (2.062), de enfermeiro (1.616), de educadores de infância e professores do básico e secundário (1.309) e de médico (1.185).(Notícia em atualização)