Presidente do IEFP demite-se após polémica com subsídio de desemprego

A presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) pediu a demissão esta quinta-feira e o Governo aceitou, disse fonte oficial do Ministério do Trabalho (MTSSS) em resposta ao Negócios. Contudo, o Governo não revela o conteúdo do parecer do Instituto da Segurança Social (ISS) sobre as dúvidas legais levantadas pelo seu caso, devido à acumulação de subsídio de desemprego com atividades que

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...