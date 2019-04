PS chama Centeno para esclarecer com "urgência" impacto das propostas sobre professores

Os deputados socialistas solicitam com urgência uma audição ao ministro das Finanças que justificam com a necessidade de avaliar o impacto das propostas de recuperação do tempo de serviço dos professores.

Lusa

Os deputados socialistas da comissão de Educação querem ouvir "com urgência" o ministro das Finanças no Parlamento para avaliar o impacto orçamental dos modelos de recuperação do tempo de serviço dos professores".

"A necessidade de esclarecimentos do responsável pelas finanças justifica-se depois de durante o debate de ontem, sobre os diplomas e apreciações parlamentares do Decreto-Lei para a recuperação do tempo de serviço dos professores, vários grupos parlamentares considerarem ‘não ser suficiente a informação disponível para ajuizar da sustentabilidade orçamental das propostas em presença’", justifica o PS, em comunicado.

O Governo tem dado algumas estimativas sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, mas que não são suficientes para avaliar, por exemplo, quanto custa exatamente o modelo de recuperação que o Governo propõe para os docentes, ou quanto custaria a antecipação da recuperação dos dois anos, nove meses e 18 dias para Janeiro de 2019, como propõem PSD, CDS, BE e PCP.

O PS tem defendido, além disso, que as propostas que reforçam a despesa orçamental para este ano são inconstitucionais.