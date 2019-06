PSD hesita e pede adiamento da votação sobre carreiras

O PSD pediu esta quarta-feira o adiamento das votações sobre a carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, que poderiam formar uma nova coligação negativa no parlamento que valorizasse a carreira destes profissionais uma vez que os social-democratas têm propostas idênticas à da esquerda. O deputado Ricardo Baptista Leite, do PSD, promete retomar o tema ainda nesta legislatura, mas a esquerda considera que o objetivo é atirar o diploma "para as calendas".

O PSD justificou a decisão com a existência de um projeto de decreto-lei de execução orçamental que diz que as revisões de salários e carreiras devem ser precedidas de um estudo, mas a explicação não convenceu os outros deputados.

"Segundo notícias ontem divulgadas na comunicação social, há uma versão provisória do decreto de execução orçamental para o corrente ano, que prevê que o Governo faça antever a revisão de carreiras, remunerações e outras prestações pecuniárias – estou a citar (…) - de um estudo prévio", justificou o deputado do PSD. "Trata-se de um anteprojeto, o PSD ainda não tem conhecimento do documento final que irá a conselho de ministros, mas isto tem um impacto direto na matéria em apreço e como tal, a nossa proposta é muito clara no sentido de pedir o adiamento" da votação.



Mas alguém espera que o Governo publique um estudo sobre o assunto até ao final de legislatura? "Quero acreditar que o Governo esteja neste momento a munir-se de informação", começou por responder o deputado, ao Negócios. "Temos de garantir que não estamos a fazer algo que seja depois inviabilizado pelo decreto-lei de execução orçamental", acrescentou, recusando comparações com o caso dos professores.





Durante a reunião na comissão de saúde, contestando "um pedido de adiamento sem data ou dependente de decisões do Governo", Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, desafiou o PSD a marcar as votações para a próxima semana, o que não foi aceite.