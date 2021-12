Trabalhadores com salário mínimo no Estado aumentam 22%

Com o aumento do salário mínimo nacional em 6%, para 705 euros brutos, o número de trabalhadores da Administração Pública que o recebem vai subir 22% para 110 mil, cerca de 15% dos trabalhadores do Estado. São sobretudo assistentes operacionais, mas também auxiliares de ação médica, soldados do exército ou forças de segurança “provisórias”, segundo descreve fonte oficial do gabinete

