Um quinto das vagas dos estágios da Função Pública ficou por preencher

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, liderado por Alexandra Leitão (na foto) apontou apenas

Pelo menos 110 vagas para estágios na Função Pública ficaram por preencher no ano passado, cerca de um quinto dos 500 lugares disponibilizados na edição de 2021 do programa EstagiAP XXI.A notícia é avançada pela edição desta terça-feira, 18 de janeiro, do Público . Segundo o jornal, estas vagas não preenchidas vão somar-se às 1.000 previstas na nova edição do programa de estágios da função pública, que se dedica a jovens licenciados, perfazendo um total de 1.110 lugares.Embora o número de candidaturas tenha sido superior (foram 440), só 260 celebraram contrato de estágio.a "perda de interesse" dos jovens como uma das razões que levaram a que nem todas as vagas tivessem sido preenchidas. No entanto, outros motivos podem explicar o número de vagas por preencher, como a existência de algum desajustamento entre licenciaturas pretendidas pelos serviços e a formação dos próprios candidatos.