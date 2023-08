Ajudas de Estado na UE aumentam para 733 mil milhões devido à guerra e transição verde

2 mil milhões de euros e terá aumentado para 334,54 mil milhões em 2021.



A Comissão Europeia aprovou, desde março do ano passado, um total de 733 mil milhões de euros em ajudas de Estado para as empresas afetadas pela guerra e pela transição verde, avança esta quarta-feira o Financial Times. O valor é apenas ultrapassado pelo subsídios dados durante a pandemia da covid-19.Com base nos dados da Comissão Europeia, a Alemanha é responsável por quase metade do financiamento total de ajudas de Estado aprovadas com o quadro temporário de auxílios estatais criado em 2022 para proteger os Estados-membros do impacto da guerra e da crise energética, com um total de 90 mil milhões de euros aprovados.Face a isso, vários diplomatas da UE têm criticado o facto de esta flexibilização das ajudas de Estado estar a favorecer sobretudo as maiores economias europeias. Essas questões têm estado na mira do antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta, que está a conduzir a revisão das regras do mercado único, que deverá estar concluída até março de 2024.As despesas com auxílios estatais têm aumentado nos últimos anos. Em 2015, a despesa total era de 98,