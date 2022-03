Bruxelas autoriza Estado a injetar 5 milhões em empresas nos Açores

Para terem acesso a este apoio, as empresas visadas devem ter registado uma queda de, pelo menos, 25% no volume de negócios entre 1 de novembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, face ao registado em igual período do ano anterior, antes de terem surgido os primeiros casos de infeção em Portugal.

O montante máximo de subvenções diretas será "igual a 20% da queda registada no volume de negócios", ou "5 mil euros para microempresas, 20 mil euros para pequenas empresas e 50 mil euros para médias empresas, consoante o valor mais baixo", indica a Comissão Europeia.No caso de as micro e pequenas empresas que tenham registado uma perda "superior a 50%", o montante máximo que poderão receber será "igual a 40% dessa perda", ou "12 mil euros para as microempresas e 48 mil euros para as pequenas, consoante o que for o valor mais baixo".O apoio não deverá exceder os 2,3 milhões por beneficiário e deverá ser concedido até 30 de junho.