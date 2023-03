Bruxelas não prevê sanções em caso de reversão de metas do PRR

Pagamento de “cheques” do PRR dependem do cumprimento de metas e marcos que podem “arrepiar caminho”, após validados pela Comissão Europeia. Alerta é do Tribunal de Contas Europeu, que sugere a adoção de regras para travar reversões.

Bruxelas não prevê sanções em caso de reversão de metas do PRR









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Bruxelas não prevê sanções em caso de reversão de metas do PRR O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar