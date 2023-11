Ex-autarca detido em Leiria por burla qualificada com projetos do PRR

Um ex-autarca de 58 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Leiria por crime de burla qualificada envolvendo projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou hoje esta força policial.Segundo uma nota de imprensa, a detenção aconteceu no seguimento de uma queixa que a PJ recebeu em setembro e que "deu cumprimento a mandado de busca domiciliária emitido pela Autoridade Judiciária"."O arguido, atualmente desempregado, com 58 anos, ex-autarca local, com antecedentes criminais, através de um bem estruturado e convincente esquema de 'engenharia social', fazendo-se passar por alto quadro da administração pública", descreveu a PJ.Neste sentido, continuou, "conseguiu convencer empresários de norte a sul do país de que iria intermediar e dar prioridade na aprovação de pretensas candidaturas de projetos no âmbito do PRR" (Plano de Recuperação e Resiliência)."Com convincente argumentação, exigia pagamentos correspondente a 1% do valor da candidatura, sendo que estas assumiam sempre valores superiores a três milhões de euros, conseguindo dessa forma obter elevadas vantagens patrimoniais", contou a PJ.Na busca domiciliária, a Polícia Judiciária apreendeu "relevantes elementos probatórios e 280.340 euros em numerário, valores resultantes dos ilícitos praticados"."O suspeito foi constituído arguido e aplicado TIR [termo de identidade e residência] na presente investigação, cumprindo-se mandado de detenção pendente, para cumprimento efetivo de pena de prisão de três anos e seis meses pelo crime de burla qualificada e falsificação de documento", referiu a PJ.Segundo a nota de imprensa, o detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria.A PJ informou ainda que a ação foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria que cumpriu o mandato de busca domiciliária "de forma a cessar um esquema criminoso em curso, que fez várias vítimas".