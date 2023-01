Freguesias vão passar a acompanhar execução do PT2030

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As freguesias vão passar a ter um papel ativo no próximo quadro financeiro, o Portugal 2030. O novo modelo de governação, publicado esta quarta-feira em Diário da República, estabelece que a Associação Nacional de Freguesias (Anafre) irá passar a sentar-se nas comissões de acompanhamento de programas do PT2030, ficando assim habilitada a seguir de perto a aplicação dos fundos comunitários.





...