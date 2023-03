Pagamentos do PRR estão desde o início do ano sem descolar dos 9%

O Governo tem repetido que quer “potenciar a mais ágil e rápida execução” do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e reconhece que 2023 é um ano “crítico” para aplicar as verbas da “bazuca” europeia. Porém, depois de um impulso na primeira semana do ano, o nível de pagamentos do PRR está há mais de dois meses sem descolar da marca dos 9%.





...