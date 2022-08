Portugal é o quinto país com mais irregularidades nos fundos europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre 2017 e 2021, o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e o Governo português detetaram 2.318 irregularidades com fundos europeus, avança o Jornal de Notícias, acrescentando ainda que a linha de queixas do PRR já conta com cinco queixas que ainda não chegaram ao Ministério Público.



Com este número, entre os 27 Estados-membros, Portugal é o quinto país com mais irregularidades nos projetos apoiados pelos fundos europeus. O valor é apenas superado pela Polónia, pela Roménia, Itália e Espanha.



Segundo os números do JN, o número de projetos em que foram detetadas irregularidades traduz 1,25% do total de pagamentos feitos em cinco anos pela Comissão Europeia a Portugal.