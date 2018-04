O Governo e o PSD preparam-se para assinar um acordo de princípio sobre a próxima vaga de fundos europeus, de modo a fortalecer a posição negocial de Portugal em Bruxelas. Este acordo tem duas fases, sendo que, para já, os dois partidos apenas avançam com a primeira.





A posição conjunta que deverá ser formalmente anunciada para a semana, enunciará um conjunto de princípios e regras negociais, bem como as prioridades de investimento de Portugal no próximo quadro comunitário de apoio. Isso mesmo explicou, ao Negócios, Manuel Castro Almeida, secretário de Estado da tutela do governo PSD/CDS e responsável social-democrata pelo dossier em discussão com o Governo: "A iminência de acordo diz respeito só à primeira fase. O objecto da discussão nesta primeira fase é elencar um conjunto de princípios e regras para garantir o maior envelope financeiro possível em Bruxelas".