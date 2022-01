PRR. Portugal assina acordo para receber mais 1,3 mil milhões da "bazuca" europeia

Acordo operacional assinado e pedido de desembolso a caminho. Portugal cumpre metas", lê-se na publicação, onde se pode o ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, a assinar o documento.

o processo de verificação das metas e marcos acordados com Bruxelas, sendo por isso um elemento fundamental para cada Estado-membro da UE ter acesso à chamada "bazuca" europeia.

Com isto, o país dá assim o primeiro passo para avançar com o pedido de um segundo "cheque" da "bazuca" europeia, em função do cumprimento de marcos e metas acordados com Bruxelas.Ao todo, Portugal teve de cumprir 33 marcos e 5 metas até ao final deste ano, entre os quais estão a criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento, o desenvolvimento do mercado de capitais e a promoção da capitalização de empresas não financeiras e o reforço da digitalização nas escolas.O primeiro desembolso deverá chegar ainda durante o primeiro trimestre de 2022. A vizinha Espanha recebeu o primeiro desembolso da "bazuca" ainda em dezembro e outros países, como a França, Itália e Grécia, já acionaram o pedido de novas verbas.