Estrangeiros estão a comprar menos casas em Portugal

O apetite do mercado imobiliário parece estar a diminuir, quer para as famílias portuguesas quer para os estrangeiros. De janeiro a março deste ano, a compra de casas por não residentes caiu 2,5%, uma tendência que se vem a registar há três trimestres consecutivos, de acordo com os dados do INE.



O abrandamento da venda de casas a estrangeiros deve-se, sobretudo, ao travão de cidadãos da União Europeia. No primeiro trimestre ...