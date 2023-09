Governo prepara redução de até 30% nos juros da casa

O Governo vai dar um desconto de 30% durante dois anos na taxa de juro que serve de indexante ao crédito à habitação. O mecanismo, que será apresentado esta quinta-feira depois de aprovado em Conselho de Ministros, não mexe nem no spread negociado com os bancos nem com a duração dos empréstimos, instituindo uma taxa fixa temporária que dará estabilidade às famílias durante 24 meses. Estão de fora desta nova ajuda todos aqueles a quem falte menos de cinco anos para o fim do empréstimo.O mecanismo de estabilização da prestação da casa funciona do seguinte modo: tem-se em consideração a média da taxa Euribor a 6 meses, do mês anterior ao do pedido de ajuda. Aplica-se uma percentagem de 70% sobre esse valor (30% de bónus) e será esse o novo indexante do empréstimo nos próximos dois anos.

O pedido de adesão a este mecanismo tem de ser feito junto do banco onde o mutuário tem o crédito, e a instituição financeira tem 15 dias para responder com uma proposta onde tem de constar: uma estimativa do montante diferido e o plano de reembolso, e a comparação entre as prestações que seriam devidas e as revistas.