Número de casas vendidas diminui no segundo trimestre mas preço aumenta

Os preços da habitação continuaram a subir a uma velocidade idêntica ao trimestre anterior e cresceram 8,7% no segundo trimestre do ano em termos homólogos, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE)."Neste período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas, 9% e 8%, respetivamente", detalha o instituto.Já em relação ao trimestre anterior, o índice de preços da habitação aumentou 3,1%, o que compara com um aumento trimestral de 1,3% nos primeiros três meses do ano. Mais uma vez, por categoria, os preços dos alojamentos existentes tiveram um aumento de 3,2%, superior aos alojamentos novos (2,8%).Apesar do aumento dos preços, o número de transações entre abril e junho de 2023, bem como o montante, diminuíram face a igual período de 2022. Foram transacionadas 33.624 habitações com um valor total de 6,9 mil milhões de euros. Tal representa uma descida de 22,9% e 16,9%, respetivamente, em termos homólogos.No segundo trimestre do ano as famílias adquiriram 28.732 habitações por 5,8 mil milhões de euros, perfazendo a maioria, quer em termos nominais (85,5%), quer em termos de montante (83,8%)."As transações de alojamentos envolvendo compradores com um domicílio fiscal fora do território nacional fixaram-se em 2.535 unidades, (7,5% do total), representando uma redução homóloga de 8,9%", indica o INE.