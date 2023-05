Habitação social na Europa: da força no Norte à quase inexistência no Sul

Face aos problemas e aos preços da habitação, o alojamento social público pode ser uma alternativa. Mas a realidade da habitação do Estado é muito díspar na UE. O setor é mais forte no Norte da Europa, em vários países do Sul é quase inexistente.

Habitação social na Europa: da força no Norte à quase inexistência no Sul









