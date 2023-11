Moedas insiste na isenção de IMT para jovens que comprem casa

Leia Também BE quer receita do IMT canalizada para fundo autárquico nacional

Carlos Moedas vai insistir na proposta de isenção de IMT para jovens abaixo dos 35 anos que comprem a primeira casa em Lisboa (até 250 mil euros).O jornal Público avança na edição desta terça-feira que, apesar dos chumbos anteriores, a medida consta da proposta de orçamento da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para o ano de 2024, que será apresentada ao final desta manhã e na qual se prevê uma subida de um ponto percentual no valor da devolução do IRS ao munícipes. De 3,5% este ano, passa-se para 4,5% no próximo.Há um ano, Moedas levou a proposta pela primeira vez a votos, e PS, PCP, Bloco, Livre e Cidadãos por Lisboa votaram contra. Em alternativa foi aprovada uma proposta de "subsídio de arrendamento jovem", com custo semelhante de 4,5 milhões de euros.No documento, refere ainda o jornal que cita fonte da autarquia, vai sobressair o "reforço na habitação, na saúde e nos apoios sociais, onde o Estado socialista tem falhado". A mesma fonte diz que "o orçamento, que está ainda a ser ultimado, deverá propor um investimento em linha com o deste ano, sendo que este ano houve a Jornada Mundial da Juventude". Outras apostas do orçamento municipal passam, na mobilidade, pela criação de parques dissuasores, e na segurança, pelo investimento na videovigilância. Haverá ainda a "criação de um serviço médico local, com consultas e enfermagem gratuito".