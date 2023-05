Municípios negam parecer favorável ao "Mais Habitação"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decidiu que um parecer favorável ao pacote do Governo para a habitação só será possível se for dada resposta a um conjunto de "grandes preocupações" que a proposta suscita às autarquias. Os autarcas apontam como especialmente problemáticas matérias que se prendem com o arrendamento forçado de devolutos, alojamento local, incentivos fiscais

...