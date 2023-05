As duas propostas do Governo e os 13 projetos dos partidos da oposição são discutidos esta sexta-feira no Parlamento. O Executivo avança com várias medidas que incluem o arrendamento forçado, novos incentivos fiscais à reabilitação ou apoios adicionais às famílias.

