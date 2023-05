Portugal lidera investimentos do PRR para habitação acessível

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 27 planeiam investir 65 mil milhões de euros na renovação energética de edifícios no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Na habitação acessível, Portugal é quem mais investe. O Housing Europe – a Federação Europeia do setor social, público e cooperativo – analisou o impacto dos planos de recuperação e resiliência dos Estados-membros na

...