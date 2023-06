Novas regras ou procura externa? Rendas estão a ferver

Os novos contratos de arrendamento tiveram um aumento médio de 30% em Lisboa num ano. E no Porto não é muito diferente. As limitações impostas pelo Governo e a vaga de nómadas digitais são apontadas como as maiores fontes de pressão sobre as rendas nas grandes cidades.

