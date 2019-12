António Mendonça Mendes: Tabelas de retenção na fonte devem ser atualizadas em janeiro

Mendonça Mendes não fecha a porta a alterações, na especialidade, ao regime dos residentes não habituais. Desvaloriza as conclusões das consultoras sobre o impacto do "IRS Jovem" e afirma que as tabelas de retenção de IRS para 2020 não terão de esperar pela publicação do OE.