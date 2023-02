Autocaravanas novas perdem desconto no ISV

Leia Também Autocaravanas vão deixar de beneficiar de taxa reduzida do ISV

As autocaravanas novas vão passar a pagar, em média, mais 10 mil euros ao Estado, se o agravamento da incidência do Imposto Sobre Veículos (ISV) for aprovado no Parlamento, avança o Dinheiro Vivo . A esse valor acresce ainda o IVA de 23%, o que pode ter um impacto negativo no negócios do autocaravanismo e setores associados.Em causa está uma proposta do Governo, que prevê um agravamento de 30% para 100% no ISV das autocaravanas novas. A medida recebeu "luz verde" na generalidade na sexta-feira passada, com apenas os votos favoráveis do PS e deverá ser agora discutida na especialidade, antes de ser discutida e votada em votação final global no Parlamento.Helder Pedro, secretário-geral da ACAP, diz que "em média, um cidadão que compre uma autocaravana paga de ISV cerca de três mil euros, com o agravamento do imposto, tal como está, esse valor vai aumentar em mais de 10 mil euros". Defende ainda que o autocaravanismo é menos prejudicial para o meio ambiente do que outros setores e tem um impacto positivo nos restaurantes e comércio local.