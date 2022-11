Conselheiros da UE propõem ‘windfall tax’ que duplica receita

A Comissão Europeia já avançou com o imposto sobre lucros “caídos do céu” no setor energético, mas Observatório Fiscal da UE faz contraproposta. Imposto deve incidir sobre capitalização bolsista, defendem. Alteração poderia duplicar a receita.

Conselheiros da UE propõem ‘windfall tax’ que duplica receita









