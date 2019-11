A resposta do primeiro-ministro surge precisamente duas semanas após o próprio ter admitido, no Parlamento, durante a discussão do programa de Governo, que " Na parte relativa à promoção da progressividade fiscal, o programa de Governo assume a vontade de "caminhar no sentido do englobamento dos diversos tipos de rendimentos em sede de IRS, eliminando as diferenças entre taxas" . Cecília Meireles questionou também o primeiro-ministro sobre se a intenção do Executivo socialista passa por "tornar o englobamento do IRS obbrigatório".Antes, a deputada centrista tinha também instado o líder socialista a dizer se "é finalmente desta vez que vai diminuir a carga fiscal e diminuir impostos", isto depois de ter insistido que, na anterior legislatura, a carga fiscal atingiu níveis nunca observados. As duas perguntas ficaram sem resposta.Com base num conjunto de simulações feita pela PwC, o Negócios escrevia esta terça-feira que além dos rendimentos mais elevados, também os rendimentos médio poderão ficar a perder com o englobamento de rendimentos prediais no IRS.O englobamento de rendimentos é uma medida que agrada à esquerda, com o Bloco de Esquerda e o PCP a defenderem que seja obrigatória. O Governo ainda não avançou uma proposta concreta, embora se admita que contemple criar exceções já que, segundo disse o próprio primeiro-ministro há 15 dias na Assembleia da República, os proprietários que optem pelos regimes de arrendamento acessível e de longa duração não serão penalizados.(Notícia atualizada às 17:15)