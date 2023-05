Costa Silva: "Há condições para desempenho da economia ser bastante melhor" este ano

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, diz que "há condições para o desempenho da economia ser bastante melhor" este ano face ao que foi prognosticado no final de 2022, particularmente à boleia do turismo, "o grande motor da economia nacional" que considera, aliás, ser um "case study".



"Janeiro, fevereiro e março são os melhores meses de sempre para o turismo", afirmou o ministro, durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, "puxando" dos números das dormidas e das receitas do setor que conheceu subidas a dois dígitos em praticamente toda a linha face a 2019.



"É absolutamente extraordinário", realçou António Costa Silva para quem o turismo não só é uma "imagem de marca" como constitui um "case study".



"Em 2009, as receitas foram de 6,9 mil milhões, houve uma multiplicação de três vezes para 21,1 mil milhões de euros em 2022. É um 'case study', o que se deve à capacidade das empresas, à excelência dos operadores económicos e às políticas públicas", realçou, dando o exemplo dos "resultados impressionantes" da campanha levada a cabo no ano passado em Times Square.



António Costa Silva chamou a atenção para o facto de "o turismo é capilar" podendo "atrair investimento" para uma série de outras áreas económicas.