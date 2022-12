Do IVA dos painéis fotovoltaicos ao SAF-T. Cinco medidas de flexibilização fiscal

As Finanças avançaram com um conjunto de medidas de flexibilização de obrigações fiscais, que passam pela possibilidade de pagar o IVA em prestações e por uma redução para metade no terceiro pagamento por conta. Em alguns casos, a ideia foi passar a permanentes medidas criadas durante a pandemia.

Do IVA dos painéis fotovoltaicos ao SAF-T. Cinco medidas de flexibilização fiscal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Do IVA dos painéis fotovoltaicos ao SAF-T. Cinco medidas de flexibilização fiscal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar